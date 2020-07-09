За минувшие сутки боевики обстреляли 14 раз позиции ВСУ, один боец погиб

КИЕВ. 9 июля. УНН. Вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“, вблизи Марьинки, оккупанты дважды открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного враг обстреливал наши позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — сообщили в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи Хутора Вольный и Орехового в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новолуганского и Новозвановки агрессор вел огонь из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего — еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял наши позиции вблизи Зайцевого и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, боевики из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцевого. В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

“По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа „Тигр“. За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще трое украинских воинов получили ранения”, — добавили в ООС.