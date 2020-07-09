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Утром мосты Киева сковали пробки

Утром мосты Киева сковали пробки

КИЕВ. 9 июля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улице Вячеслава Черновола, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов, Новой и Набережно-Крещатицкой.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспекте Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, бульваром Академика Вернадского, улицами Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту пробки образовались в обоих направлениях.

Напомним, 9 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,95 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
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