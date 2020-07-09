За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 48 детей и 56 медиков

КИЕВ. 9 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 810 человек, из них 48 детей и 56 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 810 человек, из них 48 детей и 56 медицинских работников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксировано 21 летальный випадкок. При этом выздоровели 665 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 51 224 человека, из них 3682 ребенка, а также 7148 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 23 119 человек и зафиксировано 1327 летальных случаев.

Напомним, в Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810.