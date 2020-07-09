Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
5190

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 48 детей и 56 медиков

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 48 детей и 56 медиков

КИЕВ. 9 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 810 человек, из них 48 детей и 56 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 810 человек, из них 48 детей и 56 медицинских работников. Были госпитализированы 222 человека. Зафиксировано 21 летальный випадкок. При этом выздоровели 665 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 51 224 человека, из них 3682 ребенка, а также 7148 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 23 119 человек и зафиксировано 1327 летальных случаев.

Напомним, в Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.