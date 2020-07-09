В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

КИЕВ. 9 июля. УНН. За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусного заболевания COVID-19 - ред.) зарегистрирована во Львовской области - 119, Ровенской области - 76, Закарпатской области - 89 и городе в Киеве - 93", - отметил Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 51 224 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них: новых - 810 случаев, выздоровели от болезни - 23 784 человека (+665 за сутки), умерло - 1 327 человек (+21 за сутки), подозрения на болезнь получили 98 510 человек (1 154 за сутки).

В общем случаи выявлены:

▪️ Винницкая область - 2021 (+19);

▪️ Волынская область - 2875 (+50);

▪️ Днепропетровская область - 1130 (+10);

▪️ Донецкая область - 749 (+36);

▪️ Житомирская область - 1500 (+16);

▪️ Закарпатская область - 3622 (+89);

▪️ Запорожская область - 605 (+6);

▪️ Ивано-Франковская область - 2857 (60);

▪️ Кировоградская область - 669 (+5);

▪️ г. Киев - 5872 (+93);

▪️ Киевская область - 2895 (+42);

▪️ Львовская область - 6681 (+119);

▪️ Луганская область - 90 (+3);

▪️ Николаевская область - 465 (+2);

▪️ Одесская область - 2052 (+68);

▪️ Полтавская область - 327 (+1);

▪️ Ровенская область - 4380 (+76);

▪️ Сумская область - 328 (+5);

▪️ Тернопольская область - 2153 (+11);

▪️ Харьковская область - 2521 (+55);

▪️ Херсонская область - 201 (0);

▪️ Хмельницкая область - 865 (+2);

▪️ Черновицкая область - 5074 (+23);

▪️ Черкасская область - 707 (+12);

▪️ Черниговская область - 585 (7).

Напомним, в Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810.