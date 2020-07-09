Ермак обсудил со Всемирным банком 350 млн долл. займы на восстановление экономики

КИЕВ. 9 июля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Стороны обсудили предоставление Украине займа, земельную реформу, а также реформу корпоративного управления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Стороны обсудили предоставление Украине 350 млн долларов США в рамках "Первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (ЗПР). Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Ермак и Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.

Отдельно собеседники остановились на мероприятиях, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Напомним, что Совет исполнительных директоров Всемирного банков 26 июня принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов США в рамках ЗПР в поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления.



