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В Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате"

В Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате"

Дмитрий Козак

КИЕВ. 9 июля. УНН. Кремль считает, что основания для проведения нового саммита глав государств "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – на сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает УНН.

"Никаких оснований для проведения нового саммита (лидеров "нормандской четвёрки" - ред.) сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена", - заявил Козак", - заявил Козак.

Напомним, накануне в формате видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже о результатах встречи рассказали в Офисе Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, оккупация, Нормандский формат, переговоры
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