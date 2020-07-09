В Кремле прокомментировали возможность выхода Украины из "Минска"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что выход Украины из минских соглашений будет чрезвычайным событием. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, передает УНН.

“Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий”, — сказал Козак.

Он также ответил на вопрос журналиста о том, является ли “реалистичным” сценарий, при котором “ДНР и ЛНР смогут войти в состав Российской Федерации” при условии, “если Киев выйдет из минских соглашений”.

“На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что дал президенту РФ Владимиру Путину год на завершение войны на Донбассе, иначе он выйдет из минских договоренностей.