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В Госпогранслужбе за сутки зафиксировано 3 случая инфицирования коронавирусом

В Госпогранслужбе за сутки зафиксировано 3 случая инфицирования коронавирусом

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Госпогранслужбе за сутки подтвердили три новых случая инфицирования коронавирусом, в целом выявлено 117 больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"За прошедшие сутки подтверждено три новых случая инфицирования (коронавирусом - ред.) пограничников. Также поступили результаты тестов работницы ведомства из Львовской области, которая, к сожалению, умерла на прошлой неделе в больнице. В 65-летней женщины были сопутствующие болезни, а ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины зафиксировано 117 положительных тестов на COVID-19.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), выздоровели 81, еще 34 человека продолжают лечиться - 13 стационарно и 21 - амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая. Также под контролем медиков сейчас находятся более 120 пограничников, контактировавших с больными", - сообщают в ГПСУ.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Госпогранслужба, Коронавирус, карантин
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