Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке
Эксклюзивные новости УНН
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Порошенко солгал в прямом эфире: документ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Вернуться к списку Архив
5670

В России за сутки обнаружили 6509 случаев COVID-19, всего - более 700 тыс. больных

В России за сутки обнаружили 6509 случаев COVID-19, всего - более 700 тыс. больных

КИЕВ. 9 июля. УНН. В России за минувшие сутки выявлено 6509 случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 176 человек. Всего в РФ зафиксировано 707301 больной. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф", информирует УНН.

"За последние сутки в России выявлено 6509 больных новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 85 регионах, из них 1778 случаев (27,3%) - активно, у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране... выявлено 707 301 больной в 85 регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки зафиксировано 176 летальных случаев.

"За весь период в России от коронавируса умерли 10 843 человека. За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 8805 человек. Всего в стране выздоровели 481316 человек", - сообщили в Минздраве РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве Украины назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Россия, Коронавирус, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.