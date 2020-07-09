Зеленский заявил, что в Украине пока нет второй волны COVID-19

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине пока нет второй волны заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область, передает корреспондент УНН.

"У нас действительно, хочу сказать, второй волны пока нет, если откровенно говорить. Я думаю, что люди это чувствуют, но всем нужно быть осторожными. Из-за неосторожности действительно увеличивается количество больных", - сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 9 июля, не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 регионов Украины.

Как сообщалось, в Украине уже 51,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 810.

Также в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19.