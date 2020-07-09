В парламенте ежегодно будут проводить гендерный аудит - аппарат ВР

КИЕВ. 9 июля. УНН. В Верховной Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права. Об этом во время онлайн-вебинара "Гендерно ориентированный подход в бюджетном процессе" сообщил руководитель аппарата ВР Вячеслав Штучный, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.

"В марте 2020 года были подписаны распоряжения о проведении гендерного аудита и утверждены соответствующие методические рекомендации. Системный аудит будет проводиться в начале каждого года, чтобы проанализировать, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права, а также для повышения уровня осведомленности работников по вопросам интеграции гендерных принципов в работе аппарата", - сообщил Штучный.

Кроме того, на гендерную чувствительность будут проверяться организационно-распорядительные документы.

"Мы уделяем значительное внимание вопросам гендерной политики в парламенте. На сегодня проект "Гендерное бюджетирование в Украине" является крупнейшим в мире по внедрению гендерно ориентированного бюджетирования. Важно, что Верховная Рада Украины присоединилась к этой работе и начала сотрудничество с экспертами для введения указанного подхода в работе аппарата парламента", - отметил Штучный.

Руководитель аппарата сообщил, что недавно также был подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратом Верховной Рады Украины и структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Документ определяет проведение гендерного аудита доступности зданий парламента и продвижения гендерного равенства, в соответствии с международным опытом.

Ранее в УНН сообщалось, что вопрос гендерного равенства в политической сфере, несмотря на уже сделанные успехи, остается болезненным среди глав объединенных территориальных общин.