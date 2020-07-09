ОАСК открыл производство по делу о ликвидации ГАСИ

КИЕВ. 9 июля. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску о признании незаконным постановления правительства, которым была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску о признании незаконным постановления правительства, которым была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция. Среди других требований иска к Кабинету министров Украины - признать недействительным Постановление №219 от 13 марта 2020 года "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по мнению истца, оспариваемые постановления нарушают нормы Законов Украины о "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной деятельности", противоречат друг другу и создают ситуацию неопределенности между органами государственной власти, ответственными за эту сферу.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 12 августа 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, Кабмин проголосовал за ликвидацию ГАСИ.

Также правительство создало два ведомства после ликвидации ГАСИ.