Зеленскому передали на подпись законопроект о выделении 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения

КИЕВ. 9 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал законопроект №3776 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по ликвидации последствий наводнения и направил на подпись Президенту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Так, 8 июля документ возвращен с подписью главы Верховной Рады Украины.

"8 июля 2020 года закон направлен на подпись Президенту", - сказано в сообщении о проведении документа.

Напомним, что 3 июля Рада поддержала выделение 2 млрд грн на ликвидацию последствий наводнения.