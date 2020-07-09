Ромская община страдает от этнического профайлинга со стороны правоохранителей в Украине - Денисова

КИЕВ. 9 июля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова считает, что ромы остаются одним из наиболее уязвимых слоев общества, которые подвергаются этническому профайлингу со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмана Украины, информирует УНН.

"В 2019 году Офисом омбудсмена было проверено 26 объектов мониторинга. По результатам мониторинга установлено, что ромы остаются одной из наиболее уязвимых групп общества, которая испытывает системную дискриминацию в сфере доступа к образовательным и медицинским услугам, к трудоустройству, документированию, обеспечению жильем, регистрации места проживания и тому подобное. А та стратегия, которая, якобы, есть по защите и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства - это просто декларативный документ, который не направлен на достижение конкретных результатов", - отметила Денисова.

Омбудсман подчеркнула, что правоохранительные органы "продолжают задерживать и допрашивать ромов без объективных на то причин", осуществляют несанкционированные обыски в домах в местах их компактного проживания, что является "ярким проявлением этнического профайлинга со стороны правоохранительных органов".

Как сообщалось ранее в УНН, в Совете Европы заявили, что Украина не исправила дискриминационные нормы законодательства.