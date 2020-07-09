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Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, подписей достаточно - нардеп

Рада соберется на внеочередное заседание 14 июля, подписей достаточно - нардеп

КИЕВ. 9 июля. УНН. Парламентарии собрали необходимые 150 подписей в поддержку проведения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 14 июля. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель главы депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Подписей достаточно. Повестка дня - без изменений", - сообщила Кравчук.

Сейчас время проведения заседания неизвестно, его должен назначить глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Напомним, что на повестке дня 6 вопросов, в частности законопроекты о "зеленой" энергетике и стипендиях, и ежегодной помощи детям-сиротам.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, нардепы
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