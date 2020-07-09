Зеленский анонсировал встречу Кабмина, таможенников и пограничников из-за проблемы очередей на границах

КИЕВ. 9 июля. УНН. Во время рабочей поездки в Волынскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с восстановлением автодорог в рамках реализации в регионе Национальной программы "Большая стройка", а также отметил, что следует комплексно решить проблему очередей на границах, сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Глава государства осмотрел ремонтные работы на автомобильной дороге М-19" Доманово (на город Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече" (на город Бухарест). Глава государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков доложил, что в этом году будет достроена объездная дорога вокруг Луцка. 31 июля откроют первый участок этой автодороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом, по словам главы Укравтодора, в области в этом году планировали достроить 156 км дорог государственного значения, однако смогут увеличить эту цифру до 200.

Также Зеленского проинформировали о ходе строительства 14 км участка дороги "Шацк - Свитязь - Залесье - Грабово". Общая протяженность участка - 14 километров. На этой дороге будет установлен комплекс контроля скорости движения. Строительные работы планируется завершить в этом году.

По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, также необходимо решить проблему очередей на государственной границе. Это можно сделать благодаря восстановлению работы логистического центра, расположенного возле пункта пропуска "Ягодин". Он был построен в 2000 году, но с 2008-го перестал функционировать.

Владимир Зеленский отметил, что к работе пунктов пропуска по стране в целом много вопросов.

"Будем предлагать Кабинету Министров и министерству инфраструктуры, соберем таможенников и пограничников - по всей стране надо решить комплексно этот вопрос", - отметил Глава государства.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь.