Закон о языке: КСУ перешел к закрытой части для принятия решения по делу

КИЕВ. 9 июля. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает корреспондент УНН.

Так, судьи поддержали единогласно предложение признать исследование материалов дела на открытой части пленарного заседания Большой Палаты завершенным.

"Конституционный суд Украины переходит к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу. Решение Конституционного суда Украины по результатам конституционного производства будет обнародовано на официальном веб-сайте суда в соответствии со статьей 94 Закона Украины о Конституционном суде", - заявил судья Александр Тупицкий.

Ранее сегодня суд заслушал заключительные выступления участников конституционного производства.

Напомним, рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.

Отметим, что авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Также субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".