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Зеленский предложил реализовать в Украине программу по трансплантации

Зеленский предложил реализовать в Украине программу по трансплантации

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать в Украине программу по трансплантации органов за два года. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Эта программа, о трансплантации, я готов... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за 2 года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем", - сказал Владимир Зеленский Михаилу Загрийчуку.

По словам Михаила Загрийчука, Украине нужна система трансплантации органов, которая позволит делать трансплантации гражданам и не отправлять их за границу, на что сейчас тратится 1,2 млрд грн, чего достаточно для лечения 400 человек, при реальной потребности в 10 тыс.

"Что такое система - это не точечные трансплантации, а существование всех видов по всей стране. И удовлетворения потребности. Мы не знаем, ориентировочно даже, сколько людей нуждаются", - добавил Загрийчук.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Михаилу Загрийчуку организовать медсовет при Президенте.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, трансплантация, Владимир Зеленский
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