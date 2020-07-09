Конфликт интересов: в НАПК назвали топ-нарушения должностных лиц за месяц
КИЕВ. 9 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений за июнь относительно нарушения требований закона о конфликте интересов. Среди должностных лиц, совершивших правонарушения: 5 народных депутатов, бывший глава Конституционного Суда Украины, председатель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), начальник областного управления Укртрансбезопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Так, в июне НАПК выявило 18 нарушений требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (статья 172-7 КоАП). Сообщается, что среди чиновников, совершивших правонарушения: 5 народных депутатов, бывший председатель Конституционного Суда Украины, председатель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), начальник областного управления Укртрансбезопасности, председатель и начальник отдела районных государственных администраций)", - говорится в сообщении.
Вот пять наиболее распространенных нарушений, по которым НАПК составило протоколы за последнее время:
1. Использование права на депутатское обращение в собственных интересах
Вопросы, которых касались депутатские обращения:
• разъяснение порядка заполнения своей декларации;
• получение информации по расследованию уголовных производств в отношении себя;
• внесение изменений в открытый реестр национальных общественных деятелей (депутатское обращение адресовалось общественную организацию "Центр противодействия коррупции", но поступило в адрес НАПК).
В июне админпротоколы в отношении таких нарушений были составлены в отношении таких народных депутатов прошлого и текущего созыва: Игорь Гузь, Илья Кива, Руслан Горбенко, Елена Сотник.
2. Участие председателя коллегиального органа в рассмотрении решение относительно себя самого
Бывший председатель КСУ Станислав Шевчук не сообщил в определенном законодательством порядке о реальном конфликте интересов, возникшем в связи с необходимостью рассмотрения заключения Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно совершения им существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями.
3. Зачисление родственника на должность помощника народного депутата
Народный депутат Владимир Тимофийчук совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Он обратился к руководителю Аппарата Верховной Рады Украины с представлением о зачислении своего родственника на должность помощника-консультанта народного депутата.
4. Дисциплинарное производство в отношении подчиненного-обличителя
Бывший глава АРМА Антон Янчук принял решение в условиях реального конфликта интересов. Он инициировал дисциплинарное производство в отношении работника органа, который за несколько дней до этого сообщил правоохранительным органам о вероятном совершении Янчуком должностного преступления.
5. Участие чиновника в решении относительно предприятия, владельцем которого является он сам
Начальник Управления Укртрансбезопасности в Харьковской области Евгений Шатохин действовал в условиях конфликта интересов, когда принял участие в принятии решения конкурсным комитетом по определению перевозчика на пригородных автобусных маршрутах. Претендентом на получение тендера было предприятие, владельцем которого является сам Шатохин и его отец.
Напомним, председатель НАПК вручил два протокола Зеленскому.