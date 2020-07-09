"За туриста надо бороться": Зеленский анонсировал визовую либерализацию для ряда стран

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что скоро Украина либерализует визовый режим для иностранных туристов (в частности - из КНР и Индии) на срок до 8 месяцев. Это будет касаться даже тех стран, которые Украине не открывают безвиз, потому что "за туристов надо бороться". Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Мы отменяем сейчас визы... Наполнение туристом, у которого есть деньги, наполнение этим туристом Украины... Отменить визы, даже с теми странами, с которыми у нас была до моего назначения другая политика. И, наверное, она была правильной, если страна нам не открывает безвиз - и, или другая... мы к ней относимся так же. Но мне кажется... не только кажется... мы уже это сделали - не то время. За туриста надо бороться. Поэтому мы скоро откроем визовые льготы, либерализацию сделаем визового режима, попробуем на 6-8 месяцев для Индии, для Китая. До этого момента это было запрещено. Австралия, Новая Зеландия не на год, навсегда", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что также хочет сделать безвиз для других стран, где есть украинские диаспоры и где есть большое количество людей, которые могут стать "волной туризма".

Напомним, Зеленский обсудил с предпринимателями развитие медицинского туризма на Буковине.