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Зеленский рассказал о планах "Большого строительства" на 2021 год

Зеленский рассказал о планах "Большого строительства" на 2021 год

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году планируется построить в два раза больше дорог в рамках программы "Большая стройка". Продолжение же программы направлены на "культурные магниты", к которым и будут вести эти дороги. Об этом он рассказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Я бы хотел в следующем году, с точки зрения километров дорог, увеличить еще на 100%, в два раза. Мы увеличили на 1000% сейчас по сравнению с прошлым годом. Хочется увеличить в два раза (в следующем году - ред.), По крайней мере в 1,5 мы увеличим. Относительно школ и садиков: я думаю, мы, как минимум, останемся на том же темпе. Почему "как минимум"? Садиков надо больше - мы увеличим. Но в программе "Большого строительства" нет границ. Далее мы займемся музеями, замками. Инфраструктура останется, но мы будем добавлять культурные магниты, куда эти дороги приведут туризм", - сказал Зеленский.

Он отметил, что за 5 лет "планируется еще многое построить".

Напомним, что Зеленский анонсировал вторую часть "Большого строительства".

Источник: УНН
Теги: строительство, Луцк и Волынь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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