Зеленский посоветовал бизнесменам звонить и говорить, если кто-то их "кошмарит"

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал представителям бизнеса звонить, если кого-то из них "кошмарят", мешают работать. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает корреспондент УНН.

"Если кого-то "кошмарят", я вас (бизнесменов - ред.) в целом прошу - для нас это больной вопрос. Мы с этим пришли, мы никому не дадим это делать. Бывает - потому что люди разные на разных звеньях. Пожалуйста, сразу звоните нашему представителю в регионе. Есть губернатор ... Пожалуйста, звоните прямо и говорите, ничего здесь страшного нет. Выстроить всю эту прозрачную систему - на это нужно время. А пока не хочется терять тот бизнес, который у нас живет. Который светлый, который очень важный. Которого не так много, светлого бизнеса. Поэтому сразу жалуйтесь. И это не жаловаться - это о справедливости", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Президент пообещал "дожать" государственные банки по ипотеке под 10%.