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Российские спецслужбы продолжают проводить информационные операции против Украины — СВР

Российские спецслужбы продолжают проводить информационные операции против Украины — СВР

КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские спецслужбы с помощью своих возможностей в Украине продолжают проводить информационные операции против Украинского государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки.

"Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является "попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире".

Напомним, ранее стало известно, что из Украины выдворили двух граждан Российской Федерации, которые работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, спецслужбы, разведка
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