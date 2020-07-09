Российские спецслужбы продолжают проводить информационные операции против Украины — СВР

КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские спецслужбы с помощью своих возможностей в Украине продолжают проводить информационные операции против Украинского государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки.

"Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства", - говорится в сообщении.

Отмечено, что активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является "попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире".

Напомним, ранее стало известно, что из Украины выдворили двух граждан Российской Федерации, которые работали на спецслужбы Кремля и планировали совершение ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.