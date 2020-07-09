Зеленский посетил перинатальный центр на Волыни, где помогают детям весом от 500 граммов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Волынь посетил областной перинатальный центр в Луцке, в котором оказывают помощь детям, в том числе тем, которые родились с малой и экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Во время рабочей поездки на Волынь Президент Украины Владимир Зеленский посетил Волынский областной перинатальный центр в Луцке. Как рассказала главе государства генеральный директор центра Ирина Горавская, медучреждение является новосозданным - начал свою работу 12 сентября 2019 года. Перинатальный центр стал базой для предоставления комплекса последовательных, доступных, качественных и безопасных перинатальных услуг от момента зачатия до рождения и реабилитации детей раннего возраста. Это единственное заведение в Волынской области, где могут предоставить полный объем помощи детям с малой и экстремально низкой массой тела от 500 граммов. В центре сосредоточено самое современное оборудование на сумму более 100 млн грн", - рассказали в ОП.

Указано, что учреждение имеет 102 стационарных кровати, 18 реанимационных (по девять взрослых и детских соответственно). Мощность консультативно-диагностического отделения составляет 200 посещений в смену.

"За время работы заведения принято 1732 родов, родилось 1765 детей, одна тройня, 32 двойни. 10% родов - преждевременные (22-27 недель), родилось 18 детей с экстремально низкой массой тела до 1000 граммов ", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Президенту продемонстрировали реанимационное отделение, где выхаживают новорожденных, появившихся на свет преждевременно и с критически низким весом. Также Владимиру Зеленскому показали условия, в которых рождаются дети

"Это заведение - пример того, каким должен быть каждый перинатальный центр в Украине", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский на Буковине посетил новый перинатальный центр и поздравил первую роженицу.