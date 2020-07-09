Шмыгаль с международным Советом бизнес-ассоциаций обсудил улучшение бизнес-климата в Украине

КИЕВ. 9 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил улучшение бизнес-климата с международным Советом бизнес-ассоциаций и палат в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с членами делегации международного Совета бизнес-ассоциаций и палат в Украине", - сказано в сообщении.

Во время встречи Премьер-министр Украины отметил важность для Украины рекомендаций Совета бизнес-ассоциаций с точки зрения привлечения в страну инвестиций.

"Мы должны дать инвесторам правильные месседжи и правильные рекомендации", - отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что Украина настроена на развитие делового сотрудничества и в поддержку бизнеса и иностранных и внутренних инвестиций.

"Для правительства в целом и каждого министерства в частности доведение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов является приоритетом. Надеюсь, наше сотрудничество позволит нам создать еще лучшие бизнес-условия и, как следствие, это будет отражено в бизнес-рейтингах", - отметил глава правительства.

Премьер-министр выслушал предложения представителей международного Совета бизнес-ассоциаций и палат по улучшению условий для бизнеса в Украине и ответил на их вопросы. Во время дискуссии была достигнута договоренность об участии представителей Торгово-промышленной палаты Украины и представителей других бизнес-ассоциаций в работе Совета по вопросам экономического развития. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении встреч бизнес-ассоциаций с представителями правительства Украины на регулярной основе - каждые шесть месяцев.

Напомним, правительство считает преждевременным увеличение налогов на гектар земли.