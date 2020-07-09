Кулеба: цель Украины - рост товарооборота со странами АСЕАН до 5 млрд долларов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что амбициозная задача и цель Украины - рост товарооборота со странами АСЕАН до 5 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"9 июля 2020 года, в канун 53-й годовщины со дня основания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял послов Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ань Туана, Республики Индонезия Юдди Криснанди и Малайзии Раджа Реза Раджа", - говорится в сообщении.

Указано, что во время встречи стороны обсудили перспективы углубления взаимодействия Украины с АСЕАН в политической и экономической плоскости, в частности в контексте стремления нашего государства присоединиться к главному документу АСЕАН - Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и приобрести статус наблюдателя в Межпарламентской Ассамблее Ассоциации.

"Наша цель - рост товарооборота со странами АСЕАН до 5 млрд долл. Это - амбициозная задача. Мы решительно настроены на продвижение торговли и инвестиций, а следовательно сможем предоставить существенный толчок экономическому сотрудничеству через реализацию совместных взаимовыгодных проектов", - сказал Дмитрий Кулеба.

Указано, что министр призвал партнеров в АСЕАН рассмотреть возможность заключения Меморандума о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при МИД Украины и бизнес-консультативным советом АСЕАН. Такой шаг способствовал бы налаживанию непосредственных связей между заинтересованными предприятиями, использования экспортного потенциала нашего государства и диверсификации существующих производственных мощностей.

Сообщается, что Дмитрий Кулеба официально предложил создать в Украине деятельность Комитета АСЕАН с участием послов государств-членов Ассоциации, аккредитованных в нашей стране, как базы для налаживания контактов между представителями политических и деловых кругов. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в заключении двусторонних соглашений о преференциальной торговле, что увеличило бы в перспективе объемы торговли между Украиной и странами АСЕАН.

"Собеседники отдельно остановились на возможностях основания научного Центра АСЕАН на базе одного из высших учебных заведений Украины, что способствовало бы интенсификации контактов между исследователями и учеными и развития гуманитарно-образовательных и человеческих отношений. Взаимный интерес представляли и другие направления сотрудничества: обмен визитами на высшем и высоком уровнях, межпарламентское сотрудничество, взаимодействие в рамках международных организаций, либерализация визового режима, реализация совместных культурных проектов и продвижение спортивной дипломатии", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Украина обсудила с Индонезией углубление торговых отношений.