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В МВД прокомментировали происхождение записей разговора Порошенко и Путина

В МВД прокомментировали происхождение записей разговора Порошенко и Путина

Петр Порошенко и Владимир Путин

КИЕВ. 9 июля. УНН. Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе Президента (Администрации Президента - ред.). Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя опубликованные записи разговора якобы пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина, передает УНН.

“Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе Президента (Администрации Президента — ред.). Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал. В США по закону фиксируются все переговоры Президента. Просто видимо эти записи попали в те руки, которые передали их тем, которые их опубликовали”, — сказал Геращенко.

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Что касается содержания данных записей, то пускай судят избиратели, сказал Геращенко.

Как ранее сообщали СМИ, 9 июля народный депутат Украины Андрей Деркач в Киеве представил записи телефонных переговоров, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

Источник: УНН
Теги: МВД, Владимир Путин, Украина, Петр Порошенко
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