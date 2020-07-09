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Говорить о расколе "Слуги народа" очень рано - Верещук

Говорить о расколе "Слуги народа" очень рано - Верещук

КИЕВ. 9 июля. УНН. Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук ответила скептикам и политическим оппонентам и отметила, что говорить о расколе фракции очень рано. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Действительно считаю, что это была ошибка фракции - не проголосовать за программу действий правительства. Но вы знаете, что касалось кадровых вопросов - мы, например, голосовали и 226 находили. Что касается законодательных инициатив - тоже находим 226. Говорить о расколе очень рано, я буду разочаровывать скептиков, которые очень хотели, и политических оппонентов. Но, как говорится, "шероховатости есть. Работать есть над чем", - сказала Ирина Верещук.

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Напомним, "Слуги народа" инициируют заседание фракции на 13 июля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
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