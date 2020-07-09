Украине нужно 150 млн грн на установку камер и тепловизоров для защиты лесов от пожаров - Геращенко

КИЕВ. 9 июля. УНН. На территории Украины нужно закупить и установить 200 камер и тепловизоров, стоимостью 150 млн гривен для защиты лесов от пожаров и поджогов. Об этом в эфире телеканала Zik заявил первый заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"В этом году у нас необычные климатические условия и те пожары, которые были в марте и апреле, они были спровоцированы тем, что была бесснежная зима, и очень большая температура воздуха, и жгло солнце. По выводам, которые мы сделали после житомирских и чернобыльских пожаров - мы предложили уже бывшему руководителю Государственного лесного агентства установить по всей стране на территории своих хозяйств видеокамеры и тепловизоры на высоких башнях, которые могут контролировать факт такого пожара. Один такой прибор поставили в Чернобыльской зоне. На огромной антенне, на высоте 180 метров, стоит тепловизор и видеокамера уже месяц, фиксирующие в радиусе 10 км любой пожар", - отметил он.

Так, по его словам, пожарные могут выезжать, когда горят лишь несколько десятков или сотен квадратных метров.

"Для того, чтобы покрыть всю территорию Украины нужно лишь 200 таких камер, стоят такие камеры 25 тыс. евро, 200 камер - это 5 млн евро или 150 млн гривен. А теперь вопрос. Знаете сколько мы потратили на лыквыдацыю пожаров в Чернобыльской зоне? 150 млн гривен за неделю: тысячи вильотыв самолетов, тысячи тонн горючего, со всей страны собирали пожарных. Можно спокойно за один год поставить 200 камер на высоте 50-70 метров на вышках", - добавил Геращенко.

Напомним, по состоянию на 7:00 9 июля продолжается тушение отдельных очагов на лесном пожаре в Луганской области, подтверждена гибель 5 человек, 34 человек были госпитализированы.