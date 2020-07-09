Зеленский переезжает в Конча-Заспу

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский переезжает. Как сообщили в Офисе Президента, вместе с семьей Зеленский временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", передает УНН.

Как сообщили в Офисе Президента, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.

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Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом, добавили в Офисе.

Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.

"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в сообщении.

Добавим, что неподалеку - в Козине - находится имение пятого президента Петра Порошенко.