Зеленский переезжает в Конча-Заспу
КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский переезжает. Как сообщили в Офисе Президента, вместе с семьей Зеленский временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", передает УНН.
Как сообщили в Офисе Президента, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 года продал дом в с. Иванковичи в Киевской области.
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Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом, добавили в Офисе.
Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года.
"Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - говорится в сообщении.
Добавим, что неподалеку - в Козине - находится имение пятого президента Петра Порошенко.
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