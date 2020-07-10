Угроз касательно наступления ВС РФ на Херсонскую область нету - Наев

КИЕВ. 10 июля. УНН. На сегодняшний день угроз касательно наступления ВС РФ на Херсонскую область нету. Об этом в эфире программы “Право на власть” заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, сообщает УНН.

“Состояние дел на таврическом направлении такое, что ВСУ усиленные все виды разведки. Также в усиленном режиме ведутся разведки всеми органами Украины, которые имеют такие полномочия. Ежедневно добываются сведения о ВС РФ на полуострове на временно оккупированной территории и предоставляются руководству ВСУ. Они анализируются, четко отслеживаются к деталям. Полностью отслеживается ситуация относительно возможности переброски дополнительных сил и средств на полуостров и указанное состояние положение относительно неприятеля оно такое, что пока враг не подготовил наступательные ударные группировки, его подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации. На административной границе между Херсонской областью и АР Крым находится небольшое количество подразделений ВС РФ, которые выполняют задачи по наблюдению за нашей группировкой ВСУ, которые тоже находятся, в том числе, на соответствующем расстоянии приближенном к административной границы. В настоящее время непосредственных угроз для наступления ВС РФ на Херсонскую область на указанном направлении не обнаружено и не установлено”, — заявил он.

Наев также отметил, что ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру государственной границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

“Я вам скажу даже следующее, что мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно. Соответственно органы военного управления ВСУ, в том числе и командование объединенных сил ВСУ, мы постоянно готовимся к адекватным действиям. Наша задача — сдержать агрессора, а в случае прихода его к открытой агрессии — отразить наступление и не дать ступить враждебному сапогу на украинскую землю. Мы все делаем для того, чтобы наши действия были эффективны и качественно подготовлены. В настоящее время непосредственных угроз, агрессии со временной оккупированной территории АР Крым по отношению к Херсонской области Украины не установлено”, — резюмировал он.

Добавим, ранее Наев сообщил, что угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.