Резников: условия минских соглашений больше не отражают реалий на Донбассе в полной мере

КИЕВ. 10 июля. УНН. Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации. Об этом говорится в статье вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова для американского исследовательского центра по вопросам международной политики Atlantic Council, передает УНН.

“После более чем пятилетнего тупика в мирных переговорах между Россией и Украиной становится очевидным, что необходимы новые подходы, чтобы остановить войну на восточной границе Европы. Это означает изучение прагматических изменений существующего Минского процесса. Предыдущие предложения такого рода встретили сопротивление, но последствия отказа от изучения альтернативных вариантов могут оказаться гораздо хуже, чем простое продолжение нынешнего военного противостояния на востоке Украины”, — пишет Резников.

Он уверен в том, что при условии, если агрессия Кремля в Украине не прекратится, она распространится дальше — на Европу.

Вице-премьер подчеркнул, что цели Украины остаются неизменными, это — полное восстановление своей территориальной целостности и суверенитета, то есть деоккупация и безопасная реинтеграция оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей наряду с Крымом.

В то же время, одна из основных переговорных площадок — Минские соглашения — по словам Резникова, были “буквально подписаны под дулом пистолета”, тогда как “переговоры проходили в тени российских танков и артиллерии”.

Да, согласованные в 2014-2015 годах условия позволили предотвратить распространение конфликта и, несомненно, спасли многие тысячи жизней, но в равной степени очевидно, что “Минские соглашения в их нынешнем виде недостаточны для прекращения войны”, указано в статье.

“В ряде случаев условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее ярко проявилось в отношении линии соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей оккупации Россией еще 1800 квадратных миль (4 661 кв. км — ред.) украинской земли. Очевидно, что такие аномалии лишают логики весь Минский процесс”, — говорится в статье.

Как отмечает Резников, в течение прошлого года Украина предприняла значительные усилия для возобновления практической составляющей Минского процесса, однако российская сторона продолжила нарушать соглашение о прекращении огня, что является самым фундаментальным моментом всего “Минска”.

“Несмотря на эти проблемы, Украина выступает за продолжение усилий в рамках Минского процесса... Чтобы достичь какого-либо прогресса, мы понимаем, что контакт необходим. Тем не менее, необходимость в пересмотрении структуры также очевидна”, — отмечает вице-премьер.

Говоря об альтернативном подходе к соглашениям, он отмечает, что, безусловно, существует ряд “красных линий”.

“Например, Киев дал понять, что нет смысла обсуждать „особый статус“ для оккупированного Россией востока Украины, и считает, что этот вопрос был введен в мирный процесс под принуждением”, — пишет Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников назвал фейком информацию об ультиматуме РФ по особому статусу для ОРДЛО

Он уверен в том, что неспособность изменить Минский процесс приведет к возможной эскалации конфликта, не только в Украине, но и дальше на территории Европы.

“В настоящее время западный мир кажется неуверенным в том, как лучше сдержать возрождающуюся и ревизионистскую Россию. Являясь лидирующей нацией в нынешней конфронтации, Украина является наиболее очевидным направлением для стратегий сдерживания. В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации”, — подчеркивает вице-премьер.

С его слов, кроме поддержки прагматического подхода к выполнению Минских соглашений, западные лидеры должны также пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.

Например, пишет Резников, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта.

“Теперь, возможно, пришло время для такого шага. Мы полностью осознаем серьезность проблемы, но успешный результат будет значительным для всего континента. Это потребует реального руководства и может стать особой задачей для Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году”, — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс — Резников

Кроме того, по его словам, если обычные коалиции не работают, в Украине “должны подумать о создании новых и привлечении новых союзников”.

“Ухудшение международного климата безопасности с 2014 года свидетельствует о провале нынешней политики в отношении ревизионистской России. Очевидна необходимость поиска и реализации новых моделей, способных обеспечить мир и сдержать Кремль. Наиболее прагматичный подход к этому вызову заключается в большей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины через модификацию проваливающегося Минского процесса. Дальнейшие задержки приведут лишь к дополнительным расходам”, - добавил Резников.

Как сообщал УНН, накануне заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что выход Украины из минских соглашений будет чрезвычайным событием.