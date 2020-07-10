Зеленский поставил задачу Степанову навести порядок с медобеспечением ветеранов АТО/ООС

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал задание министру здравоохранения Украины Максиму Степанову навести порядок с лечением ветеранов АТО/ООС. Об этом Глава государства заявил во время традиционного селекторного совещания, которое состоялось под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Надо навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации. Разберитесь с функционированием программ, которые уже существуют. По необходимости - создайте новую помощь. Результаты не заставят себя ждать, я уверен", - отметил Президент, обращаясь к Степанову.

Отмечается, что дополнительно Главе государства сообщили о положительной тенденция в динамике тех, кто оправился от COVID-19 (сегодня зафиксировано 1016 случаев выздоровления, тогда как новых больных - 819).

Министр здравоохранения отметил, что изучается иностранный опыт, в частности испанский, по реагированию на новые вызовы реальности, связанные с коронавирусной пандемией. Он добавил, что в большинстве стран существует централизованный контроль за соблюдением карантинных мероприятий, и отметил на опасности использования политического ресурса при манипуляциях с карантином на местах.

Также указывается, что Национальная полиция Украины сообщила, что составила 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.

Дополнительно Президенту сообщили о тушении пожаров в Луганской области и поддержку людей, страдающих от наводнений в западных областях.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегруз в которых был обнаружен на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине долгие годы унижали ветеранов и игнорировали их потребности - Зеленский.