В Раде хотят создать ВСК по событиям в Славянске, Дебальцево и Иловайске

КИЕВ. 10 июля. УНН. Народные депутаты готовят обращение о создании Временной следственной комиссии по расследованию событий в 2014-2015 годах во время вооруженной агрессии Российской Федерации на украинской территории. Об этом заявил народный депутат от депутатской группы "За будущее" Игорь Палица в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Мы работали над обращением о создании ВСК около месяца. Работали не только депутаты, мы привлекли представителей батальонов добровольческих, которые тогда были в тех событиях, чтобы они помогли нам подготовить четко, что мы хотим выяснить, и каково их видение, именно на что надо сделать акцент. Поэтому партия "За будущее" будет подавать во вторник официальное обращение, полностью подготовленное, подписанное, о создании временной следственной комиссии - о Славянске, о Дебальцево, об Иловайске", - сказал Палица.

По его словам, депутаты будут требовать, чтобы все коллеги в парламенте, "даже "ЕС", поставили подписи под документом и предоставили представителей, чтобы ВСК начала работать.

"Если украинский народ не узнает правды, начиная с Крыма, и заканчивая тем, что сейчас происходит, и кто сказал министру иностранных дел нашему, затем командующему Военно-морским флотом, другим представителям начать пугать украинский народ, что завтра нападет Россия, не будет без правды мира в этой стране. Поэтому мы будем требовать, и во вторник мы регистрируем создание этой временной следственной комиссии", - добавил нардеп.

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Отметим, накануне народный депутат Андрей Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сам Деркач утверждает, будто бы разговор состоялся 30 апреля 2015 года, "через два месяца после боев за Дебальцево". На записях собеседники разговаривают довольно по-товарищески и обмениваются шутками.

Напомним, ранее в парламенте уже сообщали о неоформленной инициативе о создании Временной следственной комиссии по расследованию "пленок Деркача". Тогда записи касались разговора Порошенко с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом.