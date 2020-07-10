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На Донбассе боевики стали чаще использовать снайперов и ДРГ - разведка

На Донбассе боевики стали чаще использовать снайперов и ДРГ - разведка

КИЕВ. 10 июля. УНН. Оккупационное командование на Донбассе с начала июля чаще применяет диверсионно-разведывательные группы и снайперские пары, в частности с российскими военными. Для прикрытия их выхода в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций ООС. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т.ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил", - сказал Праута.

Кроме того, по его словам, оккупанты продолжают завозить из-за неконтролируемых Украиной участков границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях модернизированные и новые снайперские комплексы российского производства.

Напомним, по данным разведки, Россия продолжает поставлять боевикам вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, снайпер, ДРГ, разведка
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