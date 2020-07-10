Количество военной техники у линии соприкосновения увеличилось в 5 раз: в ОБСЕ призвали принять меры

КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что сторонам пора принять меры, чтобы реализовать свои политические обязательства на практике. Об этом он сказал во время выступления на вчерашнем заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, включая в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к росту числа жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, из которых 21 - в результате обстрелов", - заявил Чевик.

Глава Миссии сказал, что за тот же период также подтверждены повреждения в результате боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

"Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты ввиду мер, принимаемых в связи с пандемией COVID-19. В результате, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения", - заявил Чевик.

Он также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных правительству районах в последние месяцы ограничивали еще больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы. Он подчеркнул, что для работы СММ важно иметь одинаковые процедуры по всей стране.

В конце глава Миссии выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями против персонала и имущества СММ. Чевик сделал акцент на том, что "обеспечение безопасности сотрудников Миссии было и остается моим первоочередным приоритетом".

Как сообщал УНН, ранее посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор выразил обеспокоенность сообщениями о стрельбе и взрывах вблизи позиций Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.