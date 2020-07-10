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Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России из-за катастрофы MH17

Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России из-за катастрофы MH17

КИЕВ. 10 июля. УНН. Правительство Нидерландов решило подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в крушении рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, передаёт УНН.

“Сегодня правительство Нидерландов решило привлечь Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в уничтожении рейса MH17. Подавая межгосударственную заявку, правительство делится всей доступной и актуальной информацией о сбивании рейса MH17 с ЕСПЧ”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что подавая эту межгосударственную заявку, Нидерланды поддерживают всех 298 жертв катастрофы MH17, 17 разных национальностей и их ближайших родственников.

“Достижение справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 является и останется высшим приоритетом правительства. Делая этот шаг сегодня — передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая заявления ближайших родственников — мы приближаемся к этой цели”, — заявил министр иностранных дел Стеф Блок.

Совет Безопасности ООН также будет уведомлен об этом шаге.

Как отметили в сообщении, правительство придает большое значение продолжению встреч с Россией по вопросу ответственности государства.

Несколько недель назад закончился второй раунд слушаний в нидерландском суде по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЕСПЧ, авиакатастрофа, Нидерланды
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