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В МИД Грузии вызван посол Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства"

В МИД Грузии вызван посол Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства"

Михеил Саакашвили

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Министерство иностранных дел Грузии вызвали посла Украины в Грузии Игоря Долгова для беседы после того, как глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили назвал правительство Грузии "нелегитимным". О встрече сообщает пресс-служба МИД Грузии, передает УНН.

"В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии Игорем Долговім. На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегические отношения и дружбу между Грузией и Украиной, а также выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником о власти Грузии. Было отмечено, что такие действия, которые также являются нарушением законодательства Грузии, наносят значительный ущерб отношениям двух стран", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что во время беседы грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона "даст правильную оценку этому факту, и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений".

По словам посла Украины, он передаст позицию официального Тбилиси в Киев.

Кроме того отмечается, что сегодня глава МИД Грузии также связался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой по поводу заявления Михеила Саакашвили. В ходе беседы глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию со своим коллегой.

Как сообщал УНН, ранее сегодня глава комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что высказывания о правительстве Грузии бывшего грузинского президента, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, не останутся без реагирования, и за это "спросят с Украины".

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Грузия, Саакашвили
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