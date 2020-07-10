Зеленский провел встречу с министром обороны Турции: о чем говорили

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский в пятницу в Киеве провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Стороны обсудили защиту прав и интересов крымских татар, а также усиление сотрудничества в оборонном секторе, в частности в контексте ситуации в регионе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.

"Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, который находился в Украине с рабочим визитом. Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время встречи представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма.

В свою очередь, Президент Украины высоко оценил гуманитарную помощь Турции.

"Благодарны Турции и лично президенту (Реджепу Тайипу - ред.) Эрдогану, которые всегда поддерживают Украину, нашу независимость и суверенитет. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнений", - сказал Зеленский.

Отметив усиление стратегического партнерства между Украиной и Турцией, собеседники обсудили реализацию дорожной карты украинского-турецкого сотрудничества на 2020 год, которую было подписано 22 июня этого года.

Среди прочего, указано на необходимости проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Турецкий чиновник положительно оценил динамику развития украинского-турецкого сотрудничества в военной сфере. Было отмечено готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 году Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается что глава государства поблагодарил за финансовую помощь турецкой стороны на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, погибших, защищая Родину.

Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

Как сообщалось в УНН, в начале июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с главой МИДа Турции Мевлютом Чавушоглу.