Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 -0,0179  EUR: 30,54 0,1064 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
26640

Поступление без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий: Зеленский подписал закон

Поступление без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании", который позволит абитуриентам с оккупированных территорий вступать в украинские вузы без ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" № 744-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внесение изменений в законодательство о высшем образовании инициировал глава государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - сказал Зеленский.

Закон, который подписал Президент, расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут вступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Для указанной категории абитуриентов вступление будет происходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО - по собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и города Севастополя и только к ограниченному перечню высших учебных заведений.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, что 3 июля ВР приняла президентский законопроект о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий.

9 июля Закон был передан на подпись Зеленскому.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.