Скандал из-за заявлений Саакашвили: Украина заверила Грузию, что это не позиция государства

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на комментарий МИД Украины.

"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства", - говорится в сообщении.

Сообщается, что несмотря на пандемию Covid-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами.

"В повестке дня - имплементация Положений о украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и т.д.", - говорится в комментарии.

Также МИД сообщает, что укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств.

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, в МИД Грузии вызвали посла Украины из-за слов Саакашвили о "нелегитимности правительства".