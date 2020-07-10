Украина и Венгрия совместно будут решать проблему засорения рек - Госэкоинспекция

КИЕВ. 10 июля. УНН. Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный инициировал встречу с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым, чтобы вместе выработать решение относительно попадания реками с территории Украины в Венгрию большого количество мусора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

"Вопросы экологии приобретают международный уровень: вместе с Венгрией будем решать проблему засорения закарпатских рек. Обратился к Чрезвычайному и Полномочному Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто по проблеме засорения украинских рек и попадания большого количества отходов в Венгрию. Предложил провести совместную встречу со мной и с главой Закарпатской ОГА Алексеем Петровым, чтобы вместе составить "дорожную карту" для решения этого вопроса", - написал Малеванный.

Он отмечает, что засорение украинских рек приводит к тому, что на территорию Венгрии попадает большое количество мусора, которое венгры не успевают вылавливать.

"На днях Президент Венгрии Янош Адер обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить следующую ситуацию. Из Украины в реки Венгрии ежедневно приплывают тысячи кубометров мусора. Техника венгров не справляется с удалением такого количества отходов. Лишь с середины июня из реки Тиса достали 938 кубометров мусора, а из реки Сомеш - 846 кубометров. Сезонные наводнения еще больше усилили уровень засорения", - добавил Малеванный.

Глава ГЭИ считает, что ситуация с засорением рек показывает проблему, которая существует на территории всей Украины.

"Уверен, что эту ситуацию необходимо решать комплексно, ведь засорение рек демонстрирует общее неудовлетворительное состояние по управлению отходами в Украине. Например, в прошлом году Украина заняла 9 место по объему мусора на одного человека по версии агентства 24/7 Wall Street. Поэтому очень надеюсь, что на нашей встрече с Послом Венгрии сможем выработать эффективные механизмы, чтобы противодействовать загрязнению рек", - подытожил он.

Напомним, Президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые поступают в реку Тиса.