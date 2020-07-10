Столичные выпускники записали видео с оскорблениями в адрес крымских татар: в Меджлисе отреагировали

КИЕВ. 10 июля. УНН. Несколько выпускников киевской городской школы №90 после сдачи ВНО по истории Украины записали и выложили в сеть видео с крайне оскорбительными для крымских татар высказываниями. Один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым - это Россия". Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера случился очень неприятный инцидент - несколько выпускников киевской городской школы № 90 после сдачи внешнего независимого тестирования по истории записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым - это Россия", - написал Чубаров.

По его словам, абсолютно подавляющим большинством пользователей социальных сетей, где появилось указанное видео, выражено огромное возмущение и выдвигались требования о немедленном привлечении правоохранительных органов Украины к розыску и наказанию лиц, совершивших данное правонарушение.

Также Чубаров сообщил, что сегодня в течение дня в социальной сети Facebook опубликованы официальные извинения руководства Киевской городской школы № 90.

"Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону ... Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым - это Украина", - говорится в извинении руководства школы.

Чубаров добавил, что трое из участников скандального видео, которые позволили выразить в адрес крымскотатарского народа оскорбительные выражения, также разместили свои персональные публичные извинения за содеянное ими.

"В связи с вышеизложенным, в Меджлисе крымскотатарского народа призывают всех сограждан, которые почувствовали себя оскорбленными в результате допущенных в адрес крымскотатарского народа грязных высказываний, удовлетвориться официальными извинениями руководства Киевской городской школы № 90 и извинениями выпускников, соответственно, решив инцидент таким, что исчерпал себя", - отметил Чубаров.

Кроме того, Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Напомним, правительство усилило социальную защиту депортированных крымских татар и лиц других национальностей.