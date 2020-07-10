Украина отреагировала на иск Нидерландов в ЕСПЧ против РФ в связи с катастрофой MH17

КИЕВ. 10 июля. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин приветствовал решение Королевства Нидерландов относительно подачи иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Приветствуем решение Королевства Нидерландов относительно обращения в ЕСПЧ против Российской Федерации в связи со сбиванием самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17. Королевство Нидерландов выступает от имени 298 жертв катастрофы”, — написал Енин.

Также он отметил, что преступления должны быть наказаны.

На эту информацию также отреагировала экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

“Наконец-то после двух лет безрезультатных переговоров, правительство Нидерландов сегодня обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с обвинением России в уничтожении рейса MH17.

Вместе с заявлением Нидерланды предоставили всю имеющуюся у них информацию о роли РФ в сбивании MH17.

И хотя переговоры с РФ в трехстороннем формате (Нидерланды, Австралия) продолжаются, это еще один гвоздь. Круг неизбежно сужается и ответственность неизбежна. Такое не забывается!” - написала она.

Напомним, правительство Нидерландов решило подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в катастрофе рейса MH17 Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.