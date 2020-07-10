Шмыгаль провел встречу с представителями французского бизнеса

КИЕВ. 10 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал французский бизнес участвовать в приватизации украинских предприятий и анонсировал возобновление работы Смешанной украинский-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 10 июля, провел встречу с представителями французских деловых кругов”, — говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что отношения Украины и Франции имеют особый характер — французский бизнес является одним из крупнейших работодателей в Украине и крупным инвестором, и Украина заинтересована интенсифицировать сотрудничество с французским бизнесом.

“Есть обсудить пути усиления украинского-французского взаимодействия в экономической сфере с привлечением взноса ваших компаний с возможностями, которые может дать государство Украина с точки зрения поддержки бизнеса и инвестиций”, — отметил он.

Денис Шмыгаль также подчеркнул важность для Украины сотрудничества с Францией, как с одной из наиболее мощных экономик Евросоюза и страной-членом Нормандского формата, и об особой роли Смешанной украинский-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как инструмента межправительственного сотрудничества.

“К сожалению, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 пришлось отсрочить ее восьмое заседание, запланированное на 13 марта 2020 года в Париже. Надеюсь, как только нам будет позволять эпидемиологическая ситуация, комиссия соберется и продолжит свою работу, в частности над развитием тех проектов и направлений, которые уже были начаты”, — отметил Премьер-министр.

Также он заверил, что курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается неизменным, как и преданность Украине системным реформам, внедрение которых, убежден Денис Шмыгаль, положительно отразится на условиях работы французского бизнеса в Украине. “Власти Украины имеют большую заинтересованность в привлечении бизнеса, в конструктивном диалоге и в создании для бизнеса благоприятных условий”, — заверил премьер-министр Украины.

В ходе встречи представители французского бизнеса могли обсудить с членами украинского правительства актуальные вопросы работы инвесторов в Украине и услышать ответы на свои вопросы.

Отдельно участники встречи обсудили возможное участие французского бизнеса в приватизации государственных украинских предприятий.

“Фондом госимущества Украины сегодня подготовлено около 400 предприятий для малой и средней приватизации. Такая приватизация уже начата и продолжается, — сообщил глава правительства. — Мы сегодня стоим на пороге большой приватизации. Мы не спешили приступить, ожидая улучшения ситуации на рынке. Большая приватизация начнется с одной из крупных объектов — гостиницы „Днепр“ и около 10 крупных предприятий может быть предложено на этот год для приватизации”.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил участникам встречи, что на следующей неделе ожидает от Верховной Рады назначения Вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее представление, по словам главы правительства, уже направлены в Верховную Раду. “Также будет создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, что безусловно положительно скажется на развитии экономики и инвестиционном климате в Украине”, — заверил Денис Шмыгаль.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен поблагодарил Дениса Шмыгаля за возможность диалога с украинским правительством и заверил, что французский бизнес заинтересован больше инвестировать в украинскую экономику.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил улучшение бизнес-климата с международной Советом бизнес-ассоциаций и палат в Украине.