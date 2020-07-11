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Степанов: зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. гривен

Степанов: зарплата врача должна стартовать от 20-25 тыс. гривен

Максим Степанов

КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что нынешний уровень зарплат медиков недостаточен, а достойная заработная плата врача в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен. Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу "Голос народа", передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить”, — сказал он.

Министр отметил, что с 1 сентября текущего года предусмотрено увеличение заработной платы врачам на около 3500 гривен.

“Я считаю, что этого недостаточно. Я всегда считал, что врач, или медицинская сестра, или водитель скорой не могут получать зарплату такую, которую они получают сегодня. Это недопустимо. Но мы сделали первый шаг”, — отметил Степанов.

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В следующем году, по его словам, повышение зарплаты медицинским работникам будут заложены в тариф.

Напомним, что с 1 июля Минздрав дофинансирует и ликвидирует дефицит в медицинских учреждениях, которые в результате просчетов старого руководства получат меньше средств, чем в 2019 году. Также министерство повысит зарплаты медикам с 1 сентября.

Источник: УНН
Теги: зарплата, медики, Минздрав, Максим Степанов
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