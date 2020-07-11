Зеленский о развитии COVID-19: наши скоординированные действия были правильными

КИЕВ. 11 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия по противодействию распространения COVID-19 на территории Украины были правильными. Об этом шла речь на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств под председательством Зеленского, передает УНН.

“Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией”, — подчеркнул глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне “София”, экипаж которого находится на карантине. По словам главы МЗ, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию. Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов в приложении “Дия дома”. Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.