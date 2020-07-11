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Криклий: в аэропортах Киева и Львова появятся лаборатории для ПЦР-тестирования

Криклий: в аэропортах Киева и Львова появятся лаборатории для ПЦР-тестирования

КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время совещания под председательством Президента Владимира Зеленского сообщил, что в аэропортах столицы и Львова — планируют установить лаборатории для проведения ПЦР-тестирования на месте, пишет УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Министр сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.

“Во избежание скоплений людей у лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации по рассмотрению возможности привязать выдачу результатов в приложении „Дия дома“. Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину”, — добавили в Президента.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия по противодействию распространения COVID-19 на территории Украины были правильными.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Мининфраструктуры, Владислав Криклий
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