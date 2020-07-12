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В Иране назвали дополнительные причины авиакатастрофы самолета МАУ

В Иране назвали дополнительные причины авиакатастрофы самолета МАУ

КИЕВ. 12 июля. УНН. Комплекс ПВО, который ошибочно сбил самолет Международных авиалиний Украины под Тегераном в январе этого года, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство "ТАСС".

“Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления”, — говорится в докладе. Отмечается, что “после перемещения не была выполнена перенастройка”.

Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно узнала лайнер как движущийся объект с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, МАУ, Иран
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