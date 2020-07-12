Верховная Рада будет собираться на внеочередные заседания во время летних каникул

КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада Украины не будет прекращать работу во время летних каникул. Депутаты планируют провести минимум 3-4 внеочередных заседаний в этот период, чтобы принять ряд законопроектов. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

"У нас будет, скорее всего, два внеочередных заседания. Одно внеочередное заседание состоится по требованию Президента, другое внеочередное заседание состоится на основании требования народных депутатов. Мы подписи собрали, об этом будет отдельно объявлено. Вообще, договорились, что во время летнего периода наша работа не будет останавливаться и мы будем собираться в связи с накоплением необходимых для принятия законопроектов, социальных законопроектов, антикоронавирусних законопроектов - это будет минимум 3-5 раз за этот вот межсессионный период", - сказал Александр Качура.

По его словам, заседания будут внеочередными, поскольку это единственный способ собраться в межсессионный период, согласно регламенту Верховной Рады.

"У нас вообще регламент выписан под ленивых людей. Вы же видите, что понедельник почти выходной, если мы в этот понедельник соберемся. Пятница тоже нерабочая была. Но мы сейчас это меняем", - добавил Александр Качура.

Он отметил, что на заседании комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления они также приняли решение работать в межсессионный период в обычном режиме.

"Собираться, обрабатывать законопроекты. У нас много вопросов, которые надо решить перед местными выборами, завершить децентрализацию", - сказал Александр Качура.

По его словам, на второе внеочередное заседание планируют вынести вопросы социального характера, в частности, продолжения работы детских лагерей, таких, как "Артек". Также планируется рассмотреть законы по поддержке спорта и тарифную политику.

Напомним, Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва 13 июля 2020.